В Югре спасатели вытащили из огня девять животных в разгар пожара на конюшне

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе загорелась конюшня. Сообщение о возгорании на 37-м километре ФАД «Подъезд к городу Сургут» поступило в 05:35. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение конюшни с гаражом под одной крышей.

— Локализация пожара в 06:54. Из здания выведены девять животных. Пострадавших нет, — заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре.

Для тушения пожара в Нефтеюганском районе от МЧС привлекалось 12 спасателей и три единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются дознавателем.