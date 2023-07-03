В Югру наконец-то придет 30-градусная жара

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Похоже, лето в наших краях все же наступит. Согласно прогнозу синоптиков Гисметео, следующие три дня будут теплыми и даже жаркими. Рабочая неделя, начнется с потепления. В понедельник, 3 июля, ожидается повышение температуры воздуха до +30...+33 градусов.

При этом синоптики предвещают порывистый ветер 9-14 метров в секунду. Днем местами может пройти небольшой дождь. Во вторник, 4 июля, ночью будет +12....+22 градуса, а днем ожидается жара +25...+30 градусов.

Тем не менее, ночью ожидается умеренный дождь и гроза. Ветер будет южный, 8-13 метров в секунду. Отметим, прогноз погоды актуален на момент публикации.