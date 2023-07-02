Жительница Белоярского района поблагодарила полицейских за помощь в розыске пропавшего сына Фото: Татьяна Коркина

63-летняя жительница Белоярского района поблагодарила сотрудников полиции за помощь в поисках ее взрослого сына. Мужчина выехал в Ханты-Мансийск и неделю не выходил на связь, телефон был отключен.

В течение нескольких часов полицейским удалось установить местонахождение мужчины. Он вышел на связь с родственниками и сообщил, что с ним все в порядке.

Позже женщина направила обращение в адрес начальника ОМВД России по Белоярскому району подполковника полиции Юрия Борискина, в котором поблагодарила сотрудников, задействованных в поисках сына.

- Спасибо большое Вашим сотрудникам за профессионализм, понимание и человеческое отношение. Вам, как руководителю, за воспитание таких хороших кадров и профессиональную организацию деятельности ОМВД России по Белоярскому району, - написала женщина.