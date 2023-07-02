Следователи помогли юноше-сироте из Ханты-Мансийска получить благоустроенную квартиру

Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

Югорские следователи помогли мальчику-сироте из Ханты-Мансийска получить жилье. По словам самого юноши, он живет в общежитии, которое ему предоставил вуз, однако скоро закончит учебу. После этого парню негде будет жить, хотя в силу его статуса закон обязывает обеспечить детей своим жильем.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это та категория людей, которая требует особого внимания и защиты. Вопросы обеспечения таких детей жильем – на особом контроле у следственных органов, сообщили в пресс-службе СК по ХМАО-Югре.

Юноша подал все необходимые документы, а следователи защитили жилищные права заявителя. Они решили все вопросы с администрацией, после чего в интересах юноши подготовили обращение о необходимости обеспечить парня жильем. В результате юноша-сирота получил ключи от новой благоустроенной квартиры.

- Очень рады, что наше участие, наша поддержка, помогли ускорить процесс получения юношей положенной по закону квартиры, где теперь он будет чувствовать себя комфортно и безопасно, - отметил руководитель Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела полковник юстиции Азат Саеткулов.