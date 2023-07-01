В Югре тушат три лесных пожара

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре наконец-то потушили ландшафтный пожар, но вместо него вспыхнули три лесных. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

- По состоянию на 1 июля в Югре ведутся работы по тушению трех лесных пожаров, локализованных на площади 13,7 гектара, в Березовском, Советском и Сургутском районах, - прокомментировали в ведомстве.

Там же уточнили, что за прошедшие сутки в регионе потушили одно ландшафтное возгорание на площади 750 гектаров.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали пять возгораний на землях особо охраняемых природных территорий, 135 ландшафтных пожаров и 234 лесных.

Напоминаем, что в случае природных пожаров надо звонить в специализированная диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8 800 100-94-00.