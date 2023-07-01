Фото: администрация Покачей

В Покачах расширят приют для бездомных животных. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это стало возможным благодаря конкурсу инициативных проектов.

Соответствующее предложение выдвинула инициативная группа АНО «Дай шанс». Согласно их замыслу, в приюте надо увеличить количество вольеров, поскольку нынешние уже не вмещают всех собак.

В итоге конкурентов у некоммерческой организации не нашлось (они оказались единственными, отправившими заявку на конкурс) и ребята выиграли. Проект поддержали подписями порядка двухсот горожан.

Кстати, ранее заявка направлялась на региональный конкурс инициативного бюджетирования, но победить там не удалось, поэтому и ожидаемого финансирования получено не было.

- Благодаря строительству новых вольеров приют сможет взять на попечение еще 20 бродячих животных, - отметили в мэрии.