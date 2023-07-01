В Урае строящуюся дорогу в микрорайоне Солнечный откроют до конца июля

Фото: администрация Урая

В Урае завершается строительство дороги в микрорайоне Солнечный протяженностью более километра. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день работы выполнены на 90%.

Сейчас идет укладка верхнего пласта автодороги, уже готовы посадочные площадки, где установят остановочные комплексы, также специалисты заасфальтируют съезды на прилегающие улицы.

Отметим, что строительство дороги находится на контроле представителя команды Югры и председателя гордумы Александра Величко. Он регулярно посещает объект и интересуется ходом выполняемых работ.

- Строительство автодороги было одним из наказов жителей микрорайона Солнечный. В июле работы полностью завершатся, и тогда горожане в полной мере смогут оценить качество дороги, - рассказывает Александр Величко.