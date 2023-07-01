На улицах Нижневартовска появятся восемь новых спортплощадок

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске появятся восемь новых спортплощадок. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, обустроят их до конца года.

Одно из мест занятия спортом откроется в старой части Нижневартовска - в районе дома №10 по улице Заводская. Аналогичные многофункциональные площадки установят на территории СОК «Олимпия» и в 5-м микрорайоне - район дома №28 по улице Мира. А в новом 26-м микрорайоне появится комплекс, включающий площадку на базе хоккейного корта, пункт проката инвентаря, турниковую зону, скалодром «Медведь» и другое.

Как отметила заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова, за полтора года на территории Нижневартовска реализовано более 23 процентов проектов «Карты развития Югры», инициированных жителями.

- Мы обязательно продолжим работу по формированию «Карты развития Югры». Ведь это «живой» документ, который постоянно актуализируется, исходя из запросов избирателей, - отметила Наталья Западнова.