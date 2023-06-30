Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске заканчивается строительство Восточного проезда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 30 июня, прошло заседание городского штаба по строительству. Рассматривая ход работ на Восточном проезде, глава города Дмитрий Кощенко поблагодарил подрядчиков (ИП Новиков Е.К.) за оперативность. Сейчас работы на объекте находятся в завершающей стадии.

- Щебеночное основание дороги уложено, идет установка гранитных бордюров, смонтированы фундаменты для опор освещения. К открытию новой школы №44 дорога будет введена в эксплуатацию. Жители 25-го микрорайона получат удобный проезд к другим улицам Нижневартовска, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, сама дорога будет двухполосной, а ширина проезжей части составит восемь метров.