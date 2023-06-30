Глава СК России затребовал доклад о ходе проверки падения девочки с качели в Нижневартовске

Фото: информационный центр СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с участием 11-летней девочки из Нижневартовска, упавшей с качели.

Рассказала об этом происшествии мать юной горожанки. Женщина выложила в соцсетях разгневанный пост, в котором сообщила, что сиденье качели просто отпало под ее дочерью, после чего она полетела на асфальт, а затем качель ударила ее сверху.

- Дочь была какое-то время без сознания, говорить не могла, - вспоминает югорчанка.

После этого городской следком организовал проверку, а сейчас к делу подключился и российский.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении, - прокомментировали в инфоцентре СК России.