Фото: администрация Сургута

В Сургуте приведут в порядок 14 внутриквартальных проездов. Как сообщили в городской администрации, общая площадь ремонта составит около 40 тысяч квадратных метров, а протяженность - 3,5 километра.

В настоящий момент работы идут на семи объектах:

- внутриквартальный проезд от улицы Флегонта Показаньева и до проспекта Ленина (вдоль домов №4 по улице Флегонта Показаньева, №5/1 по улице Игоря Киртбая и №73 по улице Ленина);

- внутриквартальный проезд от улицы Энергетиков и до пешеходного моста через реку Сайма;

- внутриквартальный проезд Дружбы (от улицы 30 лет Победы и до дома №10 по проезду Дружбы);

- внутриквартальный проезд от улицы Грибоедова (между зданием ДК «Магистраль» и жилым домом №8 по улице Грибоедова);

- внутриквартальный проезд от улицы Геодезистов и до Геронтологического центра (п. Снежный);

- внутриквартальный проезд от улицы Профсоюзов (между МКД № 12-14) и до Сургутского ПНД (детское отделение);

- внутриквартальный проезд между домами №5 и №3 по улице Лермонтова и до дома №4/3 по улице Чехова.

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова, при ремонте внутриквартальных проездов производится ремонт покрытия проезжей части, устройство тротуаров, там, где они необходимы, и организация дорожного движения - установка знаков, искусственных неровностей.

Также в этом году планируется ремонт на следующих объектах:

- внутриквартальный проезд от улицы Республики и до МКД №80;

- проезд от проспекта Пролетарского и до МБОУ НШ «Перспектива»;

- участок внутриквартального проезда от жилого дома №8 по улице Гагарина и до дома №13 и №7 по улице Просвещения;

- участок внутриквартального проезда между зданием №19 и домом №15 по улице Просвещения;

- внутриквартальный проезд между домом №4 и зданием № 6/1ипо улице 50 лет ВЛКСМ;

- капитальный ремонт внутриквартального проезда от улицы Первопроходцев и до проспекта Комсомольский;

- внутриквартальный проезд микрорайона 20А (от улицы Университетской МКД №23 и до улицы 30 лет Победы МКД №44/3).

Все основные работы завершатся до сентября 2023 года.