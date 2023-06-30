В Березовском районе осудят машиниста автокрана, обвиняемого в смерти рабочего

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В Березовском районе осудят машиниста автокрана, обвиняемого в смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Происшествие случилось в июле 2022 года во время монтажа буровой установки. Во время подъема блока двумя автокранами, он начал раскачиваться и ударила рабочего, находившегося в этот момент в опасной зоне. К несчастью, мужчина скончался на месте происшествия.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда, не выполнил возложенные на него обязанности. Не убедившись, что в опасной зоне нет посторонних людей, он начал подъем конструкции без соответствующей команды стропальщика, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).