Ландшафтный пожар в Нефтеюганском районе охватил уже 750 гектаров

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Нефтеюганском районе увеличилась площадь ландшафтного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

- По состоянию на 30 июня в Югре ведутся работы по тушению одного ландшафтного пожара площадью 750 гектаров. На данный момент объявлено о локализации, - прокомментировали в ведомстве.

Там же уточнили, что за прошедшие сутки в регионе потушили одно ландшафтное возгорание на площади 80 гектаров.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали пять возгораний на землях особо охраняемых природных территорий, 134 ландшафтных пожара и 234 лесных.

Напоминаем, что в случае природных пожаров надо звонить в специализированная диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8 800 100-94-00.