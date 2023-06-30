В Урае 21-летний водитель сбежал с места ДТП, не взирая на травмы

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 29 июня в Урае.

- Около 5.45 утра на 4 километре автодороги Урай - Половинка 21-летний водитель «ВАЗа», по предварительным данным, не справился с управлением, наехал на металлический барьер, опрокинулся и получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Придя в себя, парень поспешил скрыться с места аварии, хотя за это грозит ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, но долго прятаться у него не получилось. Когда югорчанина нашли, выяснилось, что у него нет водительских прав.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.

Также автоинспекторы задержали 17 водителей с признаками опьянения, 43 привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, а 59 - за нарушение правил перевозки детей.