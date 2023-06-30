Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске ремонтируют улицу Пионерская. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в рамках первого этапа работ, который уже начался, предстоит привести в порядок 650 метров: от кольцевого пересечения с улицей Студенческая до улицы Крупской.

В связи с этим движение на кольцевом пересечении улиц Строителей - Студенческая и до улицы Светлая перекрыто. Проезд будет ограничен до ноября текущего года.

Второй этап работ начнется в 2024 году. Планы у властей следующие: расширить улицу за счет третьей полосы, провести капремонт тротуара, сетей освещения, бордюрного камня, ливневой канализации и привести асфальтобетонное покрытие в нормативное состояние.