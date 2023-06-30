В Белом Яре запустят автобусный маршрут

Фото: администрация Сургутского района

В поселке Белый Яр запустят автобусный маршрут. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время прямого эфира с жителями. Людей очень интересовало, когда же запустят общественный транспорт в районе Гидронамыва.

- Аукцион состоялся, есть подрядчик. С 1 июля мы запускаем маршрут, - ответил управленец.

Информация о графике движения и остановках появится в ближайшее время на официальном сайте администрации Белого Яра (раздел новости).

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что проезд на маршрутке из Нефтеюганска в Сургут подорожает с 1 июля. Стоимость возрастет на 10 рублей.