Энергетики обеспечат мощности новому полигону ТКО в Югре

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«Россети Тюмень» обеспечат дополнительной мощностью новый полигон по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в ХМАО-Югре. Объект строится в рамках национального проекта «Экология» и будет обслуживать Нижневартовск, Мегион и ряд населенных пунктов Нижневартовского района.

Объем инвестиций в проект составит около 2,9 миллиарда рублей, а мощность переработки будет достигать 180 тысяч тонн ТКО в год. Для электроснабжения объекта энергетики обеспечат выдачу дополнительных 2,4 МВт через смежную территориальную сетевую организацию. В ходе технологического присоединения объекта будет увеличена мощность трансформаторов тока на высоковольтной подстанции «Таежная».

Технологическое присоединение является одним из ключевых направлений деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. Компания регулярно подключает новые социально значимые и производственные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения, развитию промышленности и бизнеса в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.