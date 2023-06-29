Фото: телеграм-канал Олега Дейнеки

Глава Мегиона Олег Дейнека скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- 29 июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека - человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить, - прокомментировали в мэрии.

Олег Александрович возглавил Мегион в 2015 году. За первые пять лет его работы горожане увидели и по достоинству оценили проделанное, а в 2020 году вновь доверили ему право представлять их интересы, заниматься решением городских проблем, строить планы и реализовывать их.

Но, к огромному сожалению, тяжелая и продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия.

Мегионцы запомнят его как доброго и отзывчивого человека, компетентного руководителя и грамотного организатора, который своим трудом внес существенный вклад в развитие города.

Коллектив «Комсомольской правды - Югра» выражает соболезнования родным и близким Олега Александровича.