Предприниматель из Югры скрыл налогов на 60 миллионов рублей, а выплатил все 90 миллионов Фото: Вера Зенина

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий, не выплатившего налогов на 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что с 2016 года по 2018 год руководитель предприятия, осуществляющего деятельность в сфере строительно-монтажных работ, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 60 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Когда сей факт вскрылся, на директора завели уголовное дело по п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Испугавшись, мужчина возместил в бюджет государства полную сумму недоимки по налогам, а также пени и штрафы. В общей сложности сумма составила 90 миллионов рублей.

В связи с полным возмещением ущерба уголовное дело в отношении предпринимателя прекращено.