Скончался руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики» Владимир Пидзамкив

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Сургуте скончался руководитель окружного филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив. Информацию об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель гордумы Максим Слепов.

«Новость как гром среди ясного неба. Сложно принять мысль о том, что человека, который со студенческой поры всегда был рядом, вдруг больше нет. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира», - говорится в тексте.

Также спикер отметил, что Владимир Пидзамкив был энергичным и позитивным человек, большим сторонником здорового образа жизни.

Прощание с Владимиром пройдет 30 июня с 12.00 до 13.00 в похоронном зале «Северный» (на территории Сургутской окружной клинической больницы»).

Коллектив «Комсомольской правды - Югра» выражает соболезнования родным и близким Владимира Богдановича.