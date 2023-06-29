В туристической жемчужине Югры ускорили 4G-интернет

Фото: Алексей Андронов (предоставлено редакцией газеты «Вестник»)

В этнографической деревне Русскинская, которую также называют туристической жемчужиной Югры, скорость мобильного интернета выросла до 4G. Это стало возможным благодаря работам, проведенным специалистами Мегафона.

Деревня Русскинская входит в топ наиболее интересных туристических объектов Урала, где проживают, сохраняя традиционный уклад жизни, ханты и манси. В населенном пункте расположены Центр национальной культуры коренных народов Севера, арт-парк «Этноград» и уникальный Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова, признанный одним из семи чудес Тюменского региона. А еще здесь можно порыбачить или сплавится по реке Тром-Аган.

Не удивительно, что такое место привлекает все больше туристов, и связь в нем должна быть соответствующей.

По замерам специалистов оператора, после проведенных мероприятий скорость мобильного интернета в деревне выросла на 50%. Теперь посетители могут полноценно пользоваться навигаторами, онлайн-картами и делиться впечатлениями в соцсетях.

Кстати, жители и гости этнодеревни уже оценили новый комфорт передачи данных - трафик за последний месяц увеличился на треть. Только в мае-июне здесь побывали представители более 70 российских регионов, а количество зафиксированных абонентов в семь раз превысило число местных жителей.

- Югра становится все более привлекательным регионом для внутреннего туризма, поэтому мы совершенствуем телеком-инфраструктуру не только в крупных населенных пунктах и на производственных площадках, но и в местах, где лучше всего можно ощутить самобытность региона. Наша ежедневная работа нацелена на то, чтобы и в северных широтах нашим абонентам были доступны привычные цифровые сервисы, требующие стабильного качества передачи данных, а уникальные туристические локации становились еще безопаснее и комфортнее, - отмечает директор сотового оператора в Югре Дмитрий Мелихов.