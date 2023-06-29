Югра вошла в список самых недооцененных туристами регионов России

Фото: архив ПАО «МТС»

Уже через несколько дней на дворе наступит второй месяц лета - лучшая пора для отдыха. Чаще всего россияне предпочитают проводить отпуска в Москве, Санкт-Петербурге и на черноморских курортах, однако в нашей стране гораздо больше уникальных мест, куда можно отправиться в путешествие.

Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку недооцененных туристами направлений, поездка в которые гарантированно оставит яркие впечатления и обойдется дешевле, чем в популярных городах.

Югра

Ханты-Мансийск - столица региона и современный город, чей облик и развитие определяются добычей нефти и газа.

Считается, что визит в Югру будет неполным без посещения национальных общин. Гости могут побывать в этнографических стойбищах хантов и манси, расположенных за городом. А если не хочется далеко ехать, добро пожаловать в этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа».

А еще туристы могут отправиться к Приполярному Уралу: сначала пять часов на машине до Нягани, а затем вертолетом до села Саранпауль. Раньше там велась добыча горного хрусталя и кварца, а теперь в заброшенные штольни водят экскурсии, также гостей ждут водопады, озера и горные плато.

Сутки в местном отеле, согласно МТС Travel, обходятся в среднем в 3 800 рублей в сутки. Есть среди вариантов и гостиничные комплексы, расположенные в окружении таежного леса и выполненные в аутентичном старорусском стиле.

Фото: архив ПАО «МТС»

Якутия

Это холодный, но очень гостеприимный край. Главная туристическая достопримечательность Якутска - музейный комплекс «Царство вечной мерзлоты», расположенный в природном леднике.

А в 180 километрах от якутской столицы находится природный парк «Ленские столбы», занимающий 40 километров побережья реки Лены. В нем можно увидеть краснокнижных бизонов и песчаные дюны, стоянку древнего человека, которой более 370 тысяч лет, наскальные рисунки и другие геологические и культурные памятники.

Еще одна важная точка для тех, кто приехал в Якутию, - алмазный карьер поселка Мирный. Его фантастические виды привлекают туристов со всего света.

В Якутске можно найти варианты размещения на любой вкус: от комфортабельных современных гостиниц до уютных апартаментов. Средняя цена на лето составляет 6 400 рублей в сутки.

Архангельская область

Всем, кто приехал в Архангельскую область, стоит посетить Каргопольский и Мезенский районы, чьи города и деревни входят в список самых красивых в России.

Каргополь - город белокаменного русского зодчества, старинный ремесленный и торговый центр. А деревня Кимжа в Мезенском районе - настоящий музей деревянного зодчества, где находятся самые северные ветряные мельницы в мире. В 12 километрах от Кимжи расположена деревня Кильца, известная как «избяное царство». Она знаменита своими деревянными домами с узорными фасадами.

Любителям природных достопримечательностей стоит отправиться в природный заповедник Пинежского района. В нем насчитывается 90 пещер общей протяженностью 45 километров.

Средние цены на отели в Архангельской области составляют порядка 3 900 рублей в сутки. В Каргополе этим летом можно остановиться в гостевых базах отдыха за 3 400 рублей, в Мезене средняя цена за ночь составляет 4 000 рублей.