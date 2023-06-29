В Нефтеюганском районе тушат ландшафтный пожар площадью более 500 гектаров

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре продолжает бушевать один ландшафтный пожар. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

- По состоянию на 29 июня в Югре тушат один ландшафтный пожар площадью 520 гектаров в Нефтеюганском районе. Лесные пожары на территории автономного округа не зарегистрированы, - прокомментировали в ведомстве.

За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 285,32 гектара.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали пять возгораний на землях особо охраняемых природных территорий, 133 ландшафтных пожара и 234 лесных.

Напоминаем, что в случае природных пожаров надо звонить в специализированная диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8 800 100-94-00.