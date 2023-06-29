В Сургутском районе погиб 22-летний пассажир иномарки

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Сургутском районе произошло ДТП с трагическим исходом. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, молодой человек скончался 28 июня на 12 километре автодороги Сургут-Лянтор.

- По предварительным данным, около 00:45 ночи 30-летний водитель «Hyundai» не справился с управлением, въехал в бетонное ограждение и затем опрокинулся, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Югры

В результате ДТП погиб 22-летний пассажир, он скончался еще до приезда скорой помощи. Сам водитель и еще два человека, находившиеся в машине, получили травмы.

Кстати, в момент аварии все участники не были пристегнуты ремнями безопасности.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 4 ДТП, в которых один человек погиб и 7 получили травмы, в том числе один ребенок.

Также автоинспекторы задержали 12 водителей с признаками опьянения, 48 привлечены за выезд на встречную полосу, а 43 - за нарушение правил перевозки детей.