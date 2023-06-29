Тюменские нефтепроводчики приняли участие в летней корпоративной спартакиаде в Казани и завоевали медали

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работники АО «Транснефть – Сибирь» заняли призовые места на V летней спартакиаде организаций системы «Транснефть». В мероприятии приняли участие 575 спортсменов. Приурочили его к 30-летию с момента образования компании.

Состязания проводились в восьми видах спорта, был разыгран 21 комплект медалей. Всего сборную предприятия представлял 51 работник. Лучших спортсменов, которые вошли в состав команды, определили по итогам регионального этапа спартакиады (она прошла в мае в Омске).

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В личном первенстве по легкой атлетике лучшим стал Кирилл Лаптев из Тобольского УМН. Первое место – у сборной предприятия в эстафете по плаванию. В этом же виде спорта 2 место в личном зачете заняла Вера Турковец из Урайского УМН.

Также сборная завоевала «серебро» в парном разряде по настольному теннису и мини-футболе. Третье место – в индивидуальном зачете по теннису среди женщин (Юлия Конышкина, Урайское УМН) и в бильярде (Ярослав Годунин, АУП), а также в волейболе.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По словам техника базы производственного обслуживания Урайского УМН Веры Турковец, для нее участие в таком мероприятии – это большой стимул развиваться дальше. Она отметила, что здесь, как никогда, почувствовала себя неотъемлемой частью дружного и сплоченного коллектива.

Компания на протяжении многих лет поддерживает спортивные инициативы сотрудников, в частности – участие в корпоративных, городских, областных соревнованиях, общественных мероприятиях, связанных с активным образом жизни. Среди мер поддержки сотрудников – компенсация расходов на занятия спортом в спортзалах, аренда бассейнов и тренировочных полей для занятий групповыми видами спорта.