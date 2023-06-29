Неподалеку от Сургута буксирная баржа столкнулась с опорой строящегося моста Фото: Вера Зенина

Неподалеку от Сургута буксирная баржа столкнулась с опорой строящегося моста. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- На 1 482 километре реки Обь баржебуксирный теплоход «РТ-677», следуя из Томска в Сургут, допустил столкновение баржи «МП-3020» об устой строящегося моста. В результате этого на корпусе баржи образовалась пробоина, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, пострадавших в этом происшествии нет, вред окружающей среде не причинен.

На данный момент Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства, устанавливаются причины случившегося.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что на реке Иртыш столкнулись два теплохода.