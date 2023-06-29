В Югре подскочили цены на овощи, сахар и колбасу

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В Югре подскочили цены сразу на несколько видов продуктов. Об этом говорят данные, опубликованные Тюменьстатом.

Так, по сравнению с декабрем 2022 года в стоимости подорожали овощи - 10,9%, сахар - 7,2%, колбаса и мясные продукты - 2,7%, а также рыба и морепродукты - 1,2% и другие. Кстати, повысились в цене и алкогольные напитки, но менее чем на 1%.

А вот подсолнечное масло, макароны, крупы, молоко и молочная продукция, сыры и яйца только подешевели.

Среди непродовольственных товаров цены выросли на табачные изделия - 2,9%, бензин - 1,5% и медикаменты - 1,4%.

Подешевели телерадиотовары - 18,9%, одежда и белье - 9,2%, трикотажные изделия - 8,4%, обувь - 4,9%, электротовары и другие бытовые приборы - 4,7%, парфюмерия и косметика - 3,3%, моющие и чистящие средства - 2,3%, мебель и строительные материалы - 1,9% и другие.

Таким образом повышение цен на продовольственные товары составило 1,1%, а непродовольственные понизились в цене на 1,9%.