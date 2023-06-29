После протестов жителей глава Нижневартовска передумал продавать кинотеатр «Мир»

Фото: Дмитрий Кощенко

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял решение не передавать под приватизацию кинотеатр «Мир», на открытие которого приезжал сам Михаил Горбочев, и снял вопрос с повестки городской думы.

Данное решение мэр объяснил тем, что новость о его продаже вызвало серьезное возмущение среди жителей.

«Друзья, обратил внимание на широкий общественный резонанс вокруг предложения отдать акционерное общество «Кинотеатр МИР» под приватизацию. Лично погрузился в суть вопроса и принял решение остановить этот процесс. Поручил снять вопрос с повестки заседания городской думы», - написал Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что данная идея требует всесторонней оценки, в том числе со стороны компетентных экспертов.

«При принятии подобных решений необходимо учитывать как финансово-экономические показатели, так и мнение общественности, старожилов города, деятелей искусств и культуры, молодежи», - заключил градоначальник.