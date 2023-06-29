В Югре 29 июня 2023 года будет тепло, но пройдет дождь

Погода в Югре на 29 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 29 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: