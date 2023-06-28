В Югре повышена надежность электроснабжения центра национальной культуры ханты

Фото: Александр Пышный

Специалисты «Россети Тюмень» завершили плановые работы на высоковольтной линии «Сова-Сарымская», стоимость которых составила около 6 миллионов рублей.

Данный энергообъект протяженностью в 46 километров расположен в Сургутском районе ХМАО-Югры и питает электричеством национальную деревню Русскинскую, в которой проживают около двух тысяч ханты и манси.

Работники компании заменили три бетонные опоры на 26-метровые металлические решетчатые конструкции, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к климатическим нагрузкам, а также смонтировали на ЛЭП 18 гирлянд изоляторов и 42 многочастотных гасителя вибрации.

Поскольку работы выполнялись в труднодоступной местности, специалисты использовали автокран грузоподъемностью 25 тонн, гусеничный болотоход, бульдозер, а также сваебойную и бурильную машины.