В Югре тушат один ландшафтный пожар и два лесных

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

С наступлением тепла в Югре вновь начали вспыхивать природные пожары. Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, на 28 июня зарегистрировано три очага возгорания.

- Ведутся работы по тушению одного ландшафтного пожара и двух лесных пожаров, - прокомментировали в ведомстве.

Так, ландшафтный пожар бушует в Нефтеюганском районе - 480 гектаров, а лесные обнаружены в Кондинском районе - 20 гектаров и Березовском районе - 197 гектаров.

На данный момент лесные возгорания локализованы работниками авиалесоохраны Югры, ведутся работы по дотушиванию.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали пять возгораний на землях особо охраняемых природных территорий, а также 133 ландшафтных пожара и 231 лесной.