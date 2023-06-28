Фото: Евгений Ребякин

Житель Урая Сергей Саран погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщил депутат гордумы Евгений Ребякин.

- Мужественно и с честью, исполняя свой воинский долг, под Артемовском погиб наш земляк Сергей Саран, - прокомментировал он.

В зону спецоперации мужчина отправился минувшей осенью, будучи призванным в рамках частичной мобилизации. Ранее он работал токарем в ООО ЛУКОЙЛ «ЭПУ Сервис».

В памяти близких и всех, кто знал Сергея, он навсегда останется храбрым и отзывчивым мужчиной, надежным и преданным товарищем, любящим мужем и отцом, другом.

- От имени всех жителей Урая и от себя лично выражаю самые глубочайшие соболезнования родным и близким Сергей, - сказал депутат.