Фото: Евгений Ребякин
Житель Урая Сергей Саран погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщил депутат гордумы Евгений Ребякин.
- Мужественно и с честью, исполняя свой воинский долг, под Артемовском погиб наш земляк Сергей Саран, - прокомментировал он.
В зону спецоперации мужчина отправился минувшей осенью, будучи призванным в рамках частичной мобилизации. Ранее он работал токарем в ООО ЛУКОЙЛ «ЭПУ Сервис».
В памяти близких и всех, кто знал Сергея, он навсегда останется храбрым и отзывчивым мужчиной, надежным и преданным товарищем, любящим мужем и отцом, другом.
- От имени всех жителей Урая и от себя лично выражаю самые глубочайшие соболезнования родным и близким Сергей, - сказал депутат.