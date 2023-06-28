Для юных вартовчан проводят бесплатные активности во дворах и у спортучреждений

Фото: администрация Нижневартовска

В течение всего лета юным вартовчанам будут бесплатно выдавать спортивный инвентарь, настольные игры и развлекать, отвлекая от гаджетов. Как сообщили в городской администрации, все это - часть реализации проекта «Передвижная лаборатория настольных игр».

- На площадках, прилегающих к спортивным сооружениям, в течение всего летнего периода запланирована работа инструкторов. Они будут выдавать спортивный инвентарь для детей и подростков, проводить физкультурные мероприятия, создавать необходимые условия для проведения оздоровительной и игровой деятельности, - прокомментировали в мэрии.

Найти информацию о мероприятиях можно на спортивных площадках, где проходят занятия и тренировки, а также на официальных сайтах и в группах социальных сетей спортучреждений.

Отметим, что данный проект реализуется в Нижневартовске не первый год и имеет большую популярность среди жителей.