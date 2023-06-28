Во время сентябрьских выборов в Югре изберут более 40 глав населенных пунктов

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В единый день голосования, назначенный на 10 сентября 2023 года, в Югре изберут главу 41 населенного пункта. Об это сообщил председатель окружного Избиркома Дениса Корнеев.

Всего на территории региона пройдут 119 избирательных кампаний в органы местного самоуправления: 69 кампаний - основные выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений, 41 кампания - выборы глав городских и сельских поселений; 9 кампаний - дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов.

Кроме того, 10 сентября жителям Югры предстоит выбрать губернатора Тюменской области.

Всего будут избраны 712 депутатов и 41 глава.

Отметим, что при проведении выборов задействуют 733 участковые избирательные комиссии. Все составы УИК пройдут соответствующее обучение.