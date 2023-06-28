Молодежь Сургутского района пообщается с ветеранами боевых действий

Фото: администрация Сургутского района

В молодежных центрах Сургутского района пройдут встречи с ветеранами боевых действий. Как рассказали в пресс-службе местной администрации, беседы юных югорчан с военными состоятся в рамках проекта «Патриотический ликбез».

- Главная цель проекта - воспитать у нашей молодежи чувства патриотизма, развить активную гражданскую позицию. Мы хотим, чтобы ребята знали о деятельности ветеранов боевых действий и бережно относились к историческим традициям нашей страны, - говорит начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив Севинч Мамедова.

Ведущим спикером проекта выступит Александр Сусидко, он же руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Так, например, ребятам расскажут о 512 зенитно-ракетном полке, его значении в безопасности государства и напомнят о Героях Великой Отечественной войны в современной истории России.

Изучить расписание встреч, которые продлятся до 31 августа, можно на официальном сайте Районного молодежного центра и в его сообществе «ВКонтакте».