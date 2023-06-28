В Югре 28 июня 2023 года будет тепло, но пройдет гроза

Погода в Югре на 28 июня Фото: Вера Зенина

В среду, 28 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 °С.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: