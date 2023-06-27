Проезд на маршрутке из Нефтеюганска в Сургут подорожает с 1 июля

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В Югре увеличится стоимость проезда на маршрутке из Нефтеюганска в Сургут. Информация об этом появилась на официальной странице перевозчик «ПАСАВТО» в соцсети «ВКонтакте».

«Изменение стоимости проезда на маршрутках Нефтеюганск - Сургут с 1 июля 2023 года. Стоимость проезда - 300 рублей», - говорится в сообщении.

Кстати, это уже второе повышение цены за год. Сейчас проезд на микроавтобусе из одного города в другой обходится жителям в 290 рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что из Сургута в отдаленный дачный кооператив начал ходить новый автобус. За день транспорт делает три полных круга, и так семь дней в неделю.