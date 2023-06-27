В Сургуте выявили семь случаев заражения клещевым энцефалитом

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В Югре продолжают фиксировать все новые случаи присасывания клещей. Так, с начала сезона в Сургутскую травматологическую больницу обратились уже более 190 человек, при этом в семи случаях медики выявили у пациентов клещевой энцефалит.

Но есть и хорошие новости: этот показатель намного ниже, чем в прошлом году. Тогда за аналогичный период в медцентр поступило 330 человек. Такая разница связана с холодным и дождливым июнем.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала эпидсезона в округе зарегистрировано более 3,5 тысяч обращений из-за укусов клещей. Чаще всего люди сталкиваются с насекомыми на дачах и в лесах, а реже - в парках и скверах.

Кстати, с начала сезона на зараженность исследовано 1 480 клещей: 1 208 снятых с людей и 272 собранных в природе.

В итоге доля зараженных клещей составила 33,9%: вирусом клещевого энцефалита - 0,9%, клещевым боррелиозом - 31,5%, моноцитарным эрлихиозом человека - 5,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 0,9%.