Следком Нефтеюганска организовал проверку после сообщения горожанки о мужчине, угрожавшем убить ее и ребенка

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Следственный комитет Нефтеюганска заинтересовался сообщением местной жительницы, в котором говорилось, что ее с ребенком преследует один мужчина и даже угрожает убийством.

Соответствующий пост горожанка разместила в соцсети «ВКонтакте», но спустя время он был удален. В нем говорилось, что данный человек в принципе ведет себя неадекватно и агрессивно по отношению к людям.

- Я не могу жить и работать спокойно. Он преследует каждый день меня, ребенка. И не только меня, многих в городе. Пристает к малолеткам, ко всем, к кому не лень. Угрожает, выносит дома двери, в окна кидает камни, - рассказывала югорчанка

После данного сообщения городской следком организовал проверку по факту противоправного поведения мужчины.

- В ходе мониторинга социальных медиа была выявлена публикация от имени жительницы Нефтеюганска о противоправном поведении гражданина иностранного государства. Сейчас по данному сообщению организована процессуальная проверка, изложенные в тексте доводы проверяются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.