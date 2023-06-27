Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске сгорел расселенный дом по улице Кедровая. Об это сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило в 10.14. На место незамедлительно выехали 17 человек личного состава и 6 единиц спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге спасатели сработали оперативно и не дали огню распространиться на соседние строения. О локализации пожара было объявлено уже в 10.30, а о ликвидации открытого горения - 11.20.

Теперь за дело возьмутся дознаватели МЧС: им предстоит установить причина возгорания.

Отметим, что за прошедшую неделю, с 19 по 25 июня, в Югре произошло 29 пожаров и спасено материальных ценностей на сумму более 17 миллионов рублей. В основном горели строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани и гаражи.