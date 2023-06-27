В Югре осудят еще троих участников преступной банды, заработавшей на азартных играх почти 300 миллионов рублей

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В Югре осудят еще троих участников преступной банды, занимавшейся незаконной организацией азартных игр на территории региона, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе местного следкома.

Напоминаем, что сеть игорных заведений, созданная злоумышленниками, действовала с декабря 2020 года по октябрь 2021 года на территории Югры и Ямала. Всего к уголовной ответственности привлечены 15 лиц, четверо из которых являлись, по данным следствия, руководителями преступной группы - это жители Тобольска, Нефтеюганска, Сургута и Тюмени. Всех их обвиняют по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

- Обвиняемые, действуя умышленно и согласованно друг с другом, арендовали помещения, где организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Сеть незаконных игровых клубов действовала в Ноябрьске, Муравленко, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. Доход от нее составил не менее 298 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Заведены уголовные дела были в 2021 году. В ходе расследования силовики допросили более 160 лиц, провели компьютерно-технические и бухгалтерские судебные экспертизы. В качестве вещественных доказательств изъято свыше 200 мониторов и системных блоков, деньги, тетрадей и документы, в которых велся финансово-хозяйственный учет, машинки для пересчета купюр, а также различное оборудование, в том числе компьютерное.

В настоящее время в суд переданы уголовные дела в отношении девяти участников группировки. Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.