Главный онколог Югры рассказал о симптомах рака легких на ранней стадии

Фото: департамент здравоохранения Югры

Югра присоединилась к Неделе профилактики рака легких, стартовавшей в России 26 июня. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в структуре выявляемости это заболевание занимает среди жителей четвертое место, уступив раку молочной железы, колоректальному раку и раку кожи.

- По итогам 2022 года рак легкого, трахеи и бронхов диагностирован у 479 человек, из них 373 мужчины и 106 женщин, - отметил главный внештатный онколог Депздрава Югры Евгений Билан. - Как и многие другие онкологические заболевания, рак легких может длительное время протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях. Легкое не имеет болевых рецепторов, поэтому обнаружить какие-либо изменения можно только рентгенологически

В связи с этим специалист рекомендовал югорчанам проходить флюорографию не реже одного раза в два года, также не помешает делать и скрининг рака легких.

Однако, по словам Евгения Билана, заподозрить рак легкого на ранних стадиях все-таки можно. О начале болезни говорят следующие симптомы: беспричинный сухой кашель хронического характера, который не прекращается на протяжении нескольких недель и не поддается лечению; осиплость голоса; боль в грудной клетке; беспричинная утомляемость и потеря веса; субфебрильная лихорадка более 10 дней.

На более поздних стадиях развития рак легких проявляется следующими симптомами: ярко выраженная системная боль в грудной клетке; мучительный кашель, характеризующийся приступами и выделением мокроты с гноем и кровью; увеличение лимфоузлов, расположенных в надключичной области.

- Важно понимать, что любой из описанных симптомов - повод для немедленного обследования на предмет наличия злокачественных новообразований. Только такой подход позволит максимально быстро обнаружить патологию, что существенно повысит шансы на ее эффективное лечение, - пояснил Евгений Викторович.

Кстати, как уверяет специалист, главная профилактическая мера рака легких - отказ от курения.

- Причина распространенности рака легких кроется в предпосылках его возникновения, главная из которых - курение. Согласно исследованиям, риск развития рака легких у курящих мужчин и женщин выше в 20 раз, по сравнению с некурящими, - подытожил он.