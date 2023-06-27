По просьбам горожан в Сургуте изменили маршрут движения двух автобусов

Фото предоставлено КП

По просьбам горожан в Сургуте изменили маршрут движения автобусов №32 и №61. Как сообщил в пресс-службе мэрии, нововведения вступят в силу с 1 июля.

Так, после корректировки маршрута №61 люди смогут добираться до ТРЦ «Сургут Сити Молл» с проспекта Ленина, улиц 30 лет Победы и Университетская.

- Актуальность изменения связана с тем, что в торговом центре сосредоточены не только крупные магазины, кинотеатр, но и главный офис МФЦ, - отметили в администрации.

При этом интервал между автобусами данного маршрута останется прежним.

Маршрут движения автобуса № 32 скорректирован для того, чтобы автобус заезжал с улицы Быстринская на проспект Мира и улицу Пушкина. Это даст жителям возможность дойти до поликлиники №1, профессиональному колледжу, а также к детской стоматологии и школе.

Ознакомиться с новыми схемами движения автобусов можно ниже:

Фото: администрация Сургута