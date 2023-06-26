Югорские школьники смогут создать своего маскота в летней онлайн-школе анимации

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МТС в рамках образовательного проекта «Поколение М» объявили о запуске бесплатной всероссийской онлайн-школы по анимации для детей. Юные участники смогут изучить разные стили анимации и создать своего маскота – цифрового детского помощника в интернете.

Уроки придуманы таким образом, чтобы дети от 11 до 18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления: японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Проходить обучение можно по одному или сразу во всех арт-стилях.

После каждого онлайн-урока ребята будут выполнять практическое задание, которое поможет им подкрепить теоретические знания, а по итогу онлайн-школы они нарисуют цифрового аватара.

Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, интегрируют в серию мультфильмов про безопасный интернет. А трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Также организаторы оплатят для победителей и сопровождающих их лиц все транспортные расходы.

– Лето - прекрасное время, чтобы провести его с пользой, получить уникальный опыт, который пригодится в будущем. Благодаря обучению в онлайн-школе юные югорчане смогут освоить разные стили анимации, научиться создавать графические работы, а главное – найти новых друзей и единомышленников из других регионов, – отметил директор филиала МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграм-канале проекта «Поколение М» с 1 по 31 июля 2023 года.