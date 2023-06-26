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НовостиОбщество26 июня 2023 10:30

В Югре повысили надежность электроснабжения нефтеперерабатывающего завода

Источник:kp.ru
Фото: Александр Маханьков

Фото: Александр Маханьков

В Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Мортка», питающей нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) по производству дизельного топлива и мазута.

Энергетики выполнили ремонт 2 силовых трансформаторов и 11 выключателей разного класса напряжения. Также реализованы мероприятия по защите подстанции от гроз: проведена ревизия изоляции, заземлений и ограничителей перенапряжения.

Специалисты установили на территории энергообъекта дополнительный молниеотвод высотой 12 метров, для транспортировки и монтажа которого привлекали автотрал, дорожно-строительную машину с бурильной установкой, автогидроподъемник и кран с вылетом стрелы до 18 метров.

Стоимость работ составила порядка 1 млн рублей. Выполненные на подстанции «Мортка» мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения НПЗ, перерабатывающего до 50 тысяч тонн нефти в год.