В Нефтеюганске пьяный бесправник сел за руль и въехал в чужую машину

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Нефтеюганске задержали пьяного бесправника. Как сообщили в пресс-службе регионального Госавтоинспекции, 23 июня он стал участником аварии, в которой пострадали несколько автомобилей.

- По предварительным данным, 38-летний водитель «Mitsubishi», проезжая регулируемый перекресток на улице Мира, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной «Nissan». К счастью, никто из людей не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Также автоинспекторы отметили, что виновник аварии не первый раз управляет авто в состоянии опьянения. Будучи уже лишенным прав за нетрезвое вождение, недобросовестный водитель повторно пренебрег своей безопасностью и окружающих. Процедура освидетельствования показала у мужчины наличие 1,352 мг/л выдыхаемого воздуха.

Теперь югорчанину грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».