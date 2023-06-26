В Березовском районе бушует лесной пожар

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, в Югре вновь зафиксировали лесной пожар. Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, огонь вспыхнул в Березовском районе и охватил 24 гектара.

- По состоянию на 26 июня, в Югре ведутся работы по тушению одного лесного пожара в Березовском районе. Площадь, пройденной огнем, составляет 24 гектара. Ландшафтные возгорания не зафиксированы, - прокомментировали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечены работники авиалесоохраны Югры, для борьбы с огнем у них есть необходимое оборудование и техника.

Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего за минувшую неделю, с 19 по 25 июня, в регионе потушили девять лесных пожаров на площади 626,43 гектара.