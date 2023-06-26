Юный сургутянин рискует угодить в колонию из-за ложного сообщения о теракте

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Сургутские полицейские установили личность человека, сообщившегося о готовящемся теракте в одном из учреждений города. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник прислал на электронную почту письмо, в котором говорилось о минировании здания.

- В мае текущего года на электронную почту учреждения пришло письмо с угрозой совершения особо тяжкого преступления, в котором могут пострадать люди. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа, кинологи со служебными собаками и иные экстренные службы. В ходе проверки информации не подтвердилась, - прокомментировали в ведомстве.

После этого силовики приступили к поиску звонившего и обнаружили его. Нарушителем порядка оказался 17-летний студент одного из учебных заведений Сургута.

Сейчас молодой человек обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по данной статье - до пяти лет лишения свободы.