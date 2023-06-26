Водитель «Лады», лишенный прав, устроил аварию с пятью пострадавшими на трассе Сургут - Нижневартовск

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДПТ произошло 24 июня на 24 километре автодороги Сургут - Нижневартовск.

- По предварительным, 49-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь в сторону Сургута, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей по той же полосе машины «Geely» и врезался в нее. От удара «Geely» отбросило на автомобиль «Toyota», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Югры

В результате аварии травмы получили пять человек: водитель «Лады» и два его пассажира (17-летний юноша и 60-летняя женщина), а также пассажиры Geely (32-летняя женщина и 6-летний мальчик).

Позже автоинспекторы установили, что водитель «Лады» был лишен прав.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 7 ДТП, в которых 14 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.