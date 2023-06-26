В Советском районе 8-летний мальчик погиб под колесами большегруза

Фото: Госавтоинспекция Советского района

В Советском районе произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Как сообщили в пресс-службе местной Госавтоинспекции, трагедия разыгралась 23 июня в районе дома №34 по улице Макаренко.

- По предварительным данным, около 14:29 водитель «ISUZU Forward» 1981 года рождения, при повороте налево, наехал на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, пересекающего проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге удар оказался такой силы, что несовершеннолетний пешеход скончался на месте аварии.

Фото: «Подслушано» Советский ХМАО

Со слов очевидцев, выезжая на дорогу, мальчик не посмотрел вперед и угодил как раз под кузов большегруза, а затем и под задние колеса.

Сейчас в обстоятельствах этого трагического происшествия разбираются правоохранители.